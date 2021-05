France : Emprisonné pendant 17 ans, il lutte pour sa réhabilitation

Michel Thierry Atangana était emprisonné pour «détournements de fonds» au Cameroun. Il continue de clamer son innocence.

Près de sept ans après avoir été libéré d’une geôle à Yaoundé , le Français d’origine camerounaise Michel Thierry Atangana se bat pour être officiellement réhabilité et retrouver une «existence normale».

«Sept ans après ma libération et mon retour en France, je vis une situation toujours très éprouvante», raconte M. Atangana à l’AFP. «Mes comptes sont toujours bloqués, je n’ai pas la possibilité de travailler, je me heurte à des murs. Ce que j’ai vécu, une +détention arbitraire+ reconnue par l’ONU, aurait dû me permettre d’obtenir tout de suite une reconnaissance. Je n’imaginais pas avoir à faire ce long parcours de négociations, de palabres», ajoute l’ancien ingénieur.