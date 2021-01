Russie : Liberté ou prison pour Navalny? Vladimir Poutine face à un dilemme

L’annonce par Alexeï Navalny de son retour en Allemagne après des mois de convalescence agite le gouvernement russe. Vladimir Poutine devra choisir le moindre mal entre liberté et emprisonnement, selon des experts.

Pour les experts, le président Vladimir Poutine devra choisir le moindre de deux maux. Laisser l’opposant revenir librement en Russie, c’est risquer de paraître faible. Le condamner à de la prison ferme, c’est faire de son cas une cause célèbre sur laquelle seront braqués tous les projecteurs mondiaux. «Il n’y a pas de bonne décision mais une décision devra être prise malgré tout», résume pour l’AFP la politologue Tatiana Stanovaïa.

Parmi les pièces du dossier transmises aux autorités judiciaires russes figurent notamment «des procès-verbaux» d’interrogatoires d’Alexeï Navalny par les enquêteurs allemands. «Toutes les informations nécessaires à une enquête pénale, comme des échantillons de sang et de tissus, ainsi que des morceaux de vêtements, sont désormais à la disposition de la Russie», a souligné un porte-parole du ministère de la Justice.

Détracteurs

L’annonce par Alexeï Navalny de son retour, après des mois de convalescence en Allemagne, a autant agité ses détracteurs que ses soutiens, qui craignent pour sa sécurité et sa liberté.

«En panique»

Et jeudi, les services pénitentiaires ont assuré qu’ils seront «obligés» d’arrêter l’opposant à son retour, pour avoir violé les conditions d’une peine de prison avec sursis pour détournement de fonds à laquelle il a été condamné en 2014 et qu’il a toujours dénoncé comme étant politiquement motivée.

Alexeï Navalny, militant anticorruption qui a organisé de nombreuses manifestations très suivies et dont la tactique électorale a provoqué plusieurs revers embarrassants pour le pouvoir lors de scrutins locaux, est régulièrement poursuivi en justice et condamné à de courtes détentions.

«Geste puissant»

Le Kremlin pourrait aussi choisir une méthode plus expéditive à l’approche des élections législatives de l’automne. «J’ai le sentiment que le Kremlin est fatigué de ce jeu. La confrontation avec Navalny dure depuis trop longtemps», estime-t-elle.

Alexeï Navalny est lui-même inéligible à cause de ses démêlés judiciaires et, ignoré des grands médias publics, sa popularité est avant tout concentrée à Moscou et quelques autres grandes villes. Nombre de ses alliés sont aussi empêchés de se présenter aux élections.