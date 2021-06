Hypothèques : Emprunter peu n’est pas forcément avantageux

Une étude de Comparis montre qu’il n’est pas toujours économique d’acquérir un bien immobilier en apportant plus de 35% de fonds propres.

Les établissements hypothécaires octroient des taux d’intérêt plus bas aux personnes bénéficiant d’une bonne capacité de remboursement. Pour en profiter, les acheteuses et acheteurs apportent souvent davantage de fonds propres que les 20 % indispensables. Une analyse effectuée par HypoPlus, le service spécialisé en hypothèques du groupe Comparis, indique toutefois que les établissements hypothécaires n’accordent presque plus de remises supplémentaires sur les taux lorsque le ratio de financement externe passe sous la barre des 65 %.