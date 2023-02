Genève : Emprunts à la FIFA: la Ville de Genève va revoir sa pratique

La Ville de Genève prend des mesures à la suite de l’affaire des emprunts contractés auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA). La RTS avait révélé lundi que plusieurs villes romandes , dont Lausanne et la Cité de Calvin, s’étaient vu prêter des millions par l’instance. Ce mercredi, le Conseil administratif a informé que la Municipalité avait souscrit depuis 2018 divers emprunts à court terme pour un montant global de 5,5 milliards de francs, dont 600 millions à la FIFA, à travers la plateforme Loanboox.

La Ville précise avoir ainsi «poursuivi la pratique existante». Jusqu’ici, celle-ci consistait «à procéder aux demandes via des appels d’offres et à recourir aux propositions les plus avantageuses en matière de conditions financières, tout en s’assurant que les fonds proviennent d'un compte en Suisse, en francs suisses, garantissant la conformité avec la loi suisse sur l'origine des fonds.»