Romance : Emrata officialise avec son chéri en posant à poil

Le cœur d’Emily Ratajkowski n’est plus à prendre. Après son divorce avec Sebastian Bear-McClard et sa brève romance avec Pete Davidson , elle a retrouvé l’amour dans les bras d’Eric André.

Alors qu’on les disait très proches depuis plusieurs semaines, le top model et le comédien ont officialisé leur relation le jour de la Saint-Valentin, mardi 14 février 2023, en postant deux photos à la fois drôles et sexy sur la page Instagram de l’Américain de 39 ans. On y voit Eric tout nu, dont les parties intimes sont dissimulées par un émoji en forme de cœur transpercé par une flèche, allongé sur un canapé. Face à lui, l’Américaine de 31 ans, dont on voit le reflet dans un miroir, apparaît aussi les fesses à l’air, en train de photographier son chéri avec son téléphone. «Joyeuse Saint-Valentin», peut-on lire en commentaire. En quelques heures, les clichés ont été «likés» plus de 500’000 fois.