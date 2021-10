Emrata humiliée par Robin Thicke

Mauvais souvenir : Emrata s’est sentie humiliée par Robin Thicke

Le top révèle que le chanteur a caressé ses seins nus sans son consentement, sur le tournage du clip «Blurred Lines».

Si elle assume le fait d’avoir été à moitié nue, Emrata, désormais jeune maman, a détesté le comportement déplacé de l’un de ces hommes, quand il s’est approché d’elle. «Soudainement, venue de nulle part, j’ai senti la froideur de mains étrangères agripper mes seins nus, par derrière. Je me suis aussitôt retirée et en me retournant j’ai vu que c’était Robin Thicke», peut-on lire dans le bouquin, dont des extraits ont été dévoilés par «The Sunday Times ». Visiblement, l’Américain était ivre sur le plateau. «Il a eu un sourire en coin et a trébuché en arrière, les yeux cachés par ses lunettes de soleil. J’ai senti la colère monter en moi», raconte-t-elle.