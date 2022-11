États-Unis : Emrata sortirait avec Pete Davidson

Le top model et le comédien ont été vus très proches et s’apprécieraient beaucoup…

Alors qu’on la disait proche de Brad Pitt, Emily Ratajkowski aurait craqué pour une autre célébrité: Pete Davidson. «Pete et Emily se voient depuis deux mois. Ils apprennent à se connaître et s’apprécient vraiment beaucoup», confie une source à «Us Weekly». Célibataires depuis peu, les tourtereaux semblent donc prendre leur temps. Le top de 31 ans s’est séparé de son mari et père de son fils de 20 mois, Sebastian Bear-McClard, en juillet, après quatre ans de mariage. Quant au comédien de 28 ans, sa romance de dix mois avec Kim Kardashian s’est terminée en août. Depuis leur rencontre, les stars américaines seraient sur un petit nuage. «Pete fait beaucoup rire Emily et il est impressionné par son intelligence», ajoute l’informateur.