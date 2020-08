Football

Ému aux larmes, le gardien d’Arsenal savoure sa revanche

Le portier des Gunners Emiliano Martinez, condamné depuis dix ans au banc et aux prêts, est l’un des artisans de la victoire d’Arsenal en FA Cup.

Emiliano Martinez célèbre avec Kieran Tierney et Lucas Torreira.

Arsenal a réussi à sauver sa saison en remportant la FA Cup. Mais pour soulever ce trophée, il fallait d’abord venir à bout de Chelsea. Les hommes de Mikel Arteta ont réussi une belle performance samedi en finale (2-1) et peuvent remercier leur gardien Emiliano Martinez autant que le double buteur Aubameyang.

Prêté à six reprises

L’Argentin s’est engagé il y a maintenant dix ans avec les Gunners. Arrivé à 16 ans à Londres, il a été cantonné à des seconds ou des troisièmes rôles, voire carrément des prêts dans des divisions inférieures. Le gardien en a vécu six entre l’Espagne (Getafe) et les divisions anglaises inférieures (Oxford, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton et Reading).