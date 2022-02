Groenland : En 20 ans, la calotte a perdu 4700 milliards de tonnes

Le réchauffement climatique met sérieusement à mal la calotte glaciaire du Groenland. La perte a été massive en 20 ans.

«Les données montrent que la plupart de la perte de glace se produit sur les bords de la calotte glaciaire, où des observations indépendantes indiquent que la glace se rétrécit, que les fronts glaciaires reculent dans les fjords et à terre, et que la fonte est plus forte à la surface de la glace», souligne l’organisme danois.