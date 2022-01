Monnaie : En 20 ans, l’euro s’est imposé dans la vie des Européens

Cela fait vingt ans jour pour jour que l’euro a fait son apparition et a traversé ensuite certains écueils jusqu’à aujourd’hui.

Il y a 20 ans jour pour jour, les distributeurs crachaient les premiers billets en euros, une arrivée qui enthousiasmait autant qu’elle inquiétait. Vingt ans plus tard, l’euro a réussi son pari, non sans mal, en s’imposant dans les usages de 340 millions d’Européens. «Il s’agit d’une véritable réussite européenne, (…) une monnaie fiable, dynamique et solide», s’est félicité samedi le président du Conseil européen, Charles Michel.