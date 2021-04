Apple : En 2013, iMessage aurait pu débarquer sur Android

Le vice-président d’Apple Eddy Cue souhaitait fortement proposer le service de messagerie sur la plateforme concurrente, mais d’autres dirigeants de la firme se sont opposés au projet.

La révélation a été faite dans le cadre du procès qui oppose Apple à Epic Games, éditeur du jeu «Fortnite» qui accuse la firme à la pomme de pratiques anticoncurrentielles. Dans des documents de justice rendus publics, on apprend qu’en 2013, Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services, avait la forte intention de rendre le service de messagerie instantanée iMessage de la firme à la pomme disponible sur les appareils tournant sous le système mobile Android du concurrent Google, rapporte The Verge. «Quelques personnes ont étudié la question, mais nous devrions aller à toute vitesse et en faire un projet officiel… Voulons-nous perdre l’une des applications les plus importantes dans un environnement mobile au profit de Google? Ils ont la recherche, l’e-mail, la vidéo gratuite et se développent rapidement dans les navigateurs», avait écrit Eddy Cue dans un e-mail adressé à Craig Federighi, actuel responsable d’iOS et macOS. Il ajoutait: «Nous avons la meilleure application de messagerie et nous devrions en faire la norme du secteur. Je ne sais pas comment nous pouvons la monétiser, mais elle ne nous coûte pas cher à gérer.» L’échange avait débuté en réaction à l’information selon laquelle Google avait tenté de racheter WhatsApp pour un milliard de dollars.