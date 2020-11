Budget en Suisse : En 2018, les ménages épargnaient 1589 francs par mois

Selon une enquête de l’Office fédéral de la statistique sur le budget des ménages 2018, le revenu moyen des ménages privés se montait à 7069 francs par mois.

Les ménages des classes de revenus les plus basses, qui gagnent moins de 5000 francs brut par mois, ne peuvent généralement rien mettre de côté. Ils dépensent souvent plus d’argent qu’ils n’en reçoivent.

11,7% du revenu brut pour les impôts

Les dépenses de consommation représentaient 52,4% du revenu brut des ménages. Le logement et l’énergie pesaient le plus sur le budget, avec environ 1456 francs ou 14,4% du revenu brut, indique l’OFS.

Les dépenses pour les denrées alimentaires et les boissons non alcoolisées s’élevaient à 6,3%, celles pour les transports à 7,4%, et celles pour la restauration et les services d’hébergement à 5,8%. 5,4% du budget étaient dédiés aux loisirs et à la culture.