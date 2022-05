Suisse : En 2020, 45% des nouveaux diplômés employés ont fait du télétravail

La vie professionnelle de la majorité des personnes diplômées en 2016 de la formation professionnelle supérieure a été impactée par les mesures de lutte contre le coronavirus.

La possibilité de travailler à domicile dépend de l’emploi. (photo d’illustration). AFP

Les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus prises par le Conseil fédéral ont eu un impact – du moins temporaire – sur la vie professionnelle de la majorité des personnes diplômées en 2016 de la formation professionnelle supérieure qui étaient actives sur le marché du travail en 2020. La situation diffère qu’elles soient employées ou indépendantes: 45% des employés ont fait du télétravail contre 19% des indépendants, annonce ce lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

La moitié de ces personnes ont aussi eu moins de contacts sociaux au travail, qu’elles soient employées (51%) ou indépendantes (46%). Et alors que seuls 5% des employés ont vu leur revenu diminuer, ce chiffre se monte à 31% pour les indépendants.

Les effets de la pandémie de COVD-19 selon le type d’emploi. OFS 2022

L’OFS rappelle que «la possibilité de travailler à domicile dépend de l’activité professionnelle et varie donc fortement d’une branche à l’autre». Chez les diplômés employés, ceux qui ont fait le plus de télétravail sont ceux qui travaillent dans les «activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes» (85%). Viennent ensuite les employés dans les «télécommunications» (81%) et dans la branche «programmation, conseil et autres activités informatiques» (80%).

Déroulement de l’enquête Pour obtenir ces résultats, l’OFS s’est appuyé sur les données de l’enquête sur la formation professionnelle supérieure (eHBB) 2021, menée cinq ans après l’obtention d’un diplôme d’une école supérieure, d’un brevet fédéral ou d’un diplôme fédéral en 2016. «Les réponses aux questions concernant les effets de la pandémie se réfèrent à la période de mars 2020 jusqu’au moment de l’enquête au début de l’année 2021. En tout, 10’993 diplômés ont répondu à l’enquête, soit 44,5% de la cohorte des diplômés de 2016», précise l’OFS.

«Les personnes diplômées qui ont effectué le moins de télétravail étaient embauchées par des entreprises actives dans les branches «commerce et réparation d’automobiles et de motocycles» (18%), «activités pour la santé humaine» (13%) et «hébergement médico-social et social» (13%)», liste ensuite l’OFS.

Fort chômage partiel pour le transport aérien

Les données montrent encore que 17% des personnes diplômées de la formation professionnelle supérieure disant avoir été touchées par le chômage partiel à un moment de la pandémie. «Le personnel diplômé des entreprises actives dans les «transports aériens» (93%) a été le plus touché par le chômage partiel, suivi par les personnes employées dans les entreprises actives dans l’«hébergement» (79%) et la branche «imprimerie et reproduction d’enregistrements» (74%)», détaille l’OFS.

À l’inverse, les branches les moins touchées par le chômage partiel ont été celle de l’«assurance» (1%), de l’«administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire» (1%), des «activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite» (2%).

Taux de chômage «comparativement bas» En 2020, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, était «de 1,4% pour les personnes diplômées en 2016 de la formation professionnelle supérieure», précise l’OFS. Un taux «comparativement bas», sachant que le taux de chômage de l’ensemble de la population active âgée de 25 à 64 ans ayant pour formation achevée la plus élevée un titre de la formation professionnelle supérieure s’élevait à 2,5% au quatrième trimestre 2020.