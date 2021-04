Viande, fruits et légumes, patates et produits de boulangerie, tous ces produits ont eu la côte durant l’année du Covid.

En 2020, année du Covid-19, les Suisses ont déboursé près de 30 milliards de francs en nourriture et boissons, soit 11, 3% de plus qu’en 2019, rapporte «Le Matin Dimanche». Viande, fruits et légumes, patates et produits de boulangerie, tous ces produits ont eu la cote. Les consommateurs se sont aussi beaucoup rués sur les produits laitiers. La demande a augmenté de 10% par rapport à l’année précédente.