Globalement, la pandémie a bien sûr tenu le haut du pavé. La presse internationale s’est montrée positive sur la réponse suisse lors de la première vague. «Durant la deuxième vague, par contre, elle se montre moins amène, surtout dans les pays voisins», note Présence Suisse. En cause: «le nombre élevé de morts et le projet de maintenir les stations de ski ouvertes pendant les fêtes», note le rapport.

Les autres occasions lors desquelles la presse étrangère s’est focalisée sur la Suisse ont, comme souvent, été liées au World Economic Forum, et à certaines votations, notamment celle sur les multinationales responsables. Les illuminations du Cervin lors de la première vague ont fait le tour du monde. La Suisse a continué d’être le décor de rêve de certains films asiatiques. Une autre anecdote a été relayée loin à la ronde et il est de bon ton de s’en souvenir à l’approche de Noël: le moment où il a neigé du cacao dans la zone industrielle à Olten, après un défaut de la ventilation de l’usine Lindt.

Toujours bien perçue

Les sondés des autres pays ont toujours une haute estime de la sécurité en Suisse. «Dans les États voisins et en Corée du Sud, la population considérait la Suisse comme la destination touristique la plus sûre après leur propre pays et elle était même considérée en Pologne comme la destination la plus sûre de toutes», relève encore l’organisme.