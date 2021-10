Assurance : En 2020, la Suva a économisé plus de 80 millions en factures indues

L’assureur suisse annonce ce mercredi avoir contrôlé, corrigé, voire refusé plus de 300’000 factures de médecins, thérapeutes ou hôpitaux l’an passé.

Plus de 80 millions de francs: c’est la somme que la Suva a pu économiser en 2020 sur les frais de traitement en soumettant les factures pour des prestations médicales et thérapeutiques à une révision. Plus de 300’000 factures – soit près de 12% de la totalité de factures reçues – ont ainsi été contrôlées, corrigées ou refusées, indique mercredi l’assureur suisse dans un communiqué.