Circulation routière : En 2020, l’alcool a causé davantage d’accidents graves sur les routes

Malgré les restrictions sanitaires, le nombre de blessés graves et de tués lors d’accidents de la route liés à l’alcool a progressé l’an dernier par rapport à 2019.

Genève reste en tête

Depuis 2017, c’est sur les routes du canton de Genève où se produisent le plus d’accidents graves liés à l’alcool, avec notamment 1,01 accident par 10'000 habitants l’an dernier. Le canton romand Genève reste en tête du classement en 2020, suivi des cantons de Thurgovie (0,86), Zoug (0,71), Nidwald (0,70) et du Valais (0,69). Cette proportionnalité a fortement augmenté en Thurgovie et à Zoug, mais elle a baissé à Nidwald et en Valais.

Vaud et Fribourg, plus de décès

En 2020, l’alcool a causé la mort de quelque 23 personnes sur les routes suisses, soit trois de plus qu’en 2019. C’est sur les routes vaudoises et fribourgeoises que la boisson a entrainé le plus d’accidents mortels. Six décès sont à déplorer dans le canton de Vaud et trois du côté fribourgeois. Viennent ensuite les cantons de Berne, du Tessin et de Soleure avec deux accidents mortels sur l’année, suivis de Genève, Lucerne, Obwald, Saint-Gall, Thurgovie, Uri, Valais et Zurich, tous avec un mort en 2020.