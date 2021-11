Genève : En 2020, le Covid a causé 5% des cas d’hospitalisation

Durant la première année de pandémie, les HUG et les cliniques genevoises ont eu à gérer 4178 cas d’hospitalisation en lien avec le coronavirus.

En 2020, 79’814 cas d’hospitalisation (représentant 875’905 journées) ont été enregistrés aux HUG (66%) et dans les cliniques privées du bout du lac (34%). Parmi ces hospitalisations, les cas de Covid représentent 4178 occurrences, soit 5% du total. Les causes les plus fréquentes de prise en charge hospitalière ont été, comme les années précédentes, les lésions traumatiques (12% des cas), les maladies du système ostéo-articulaire (10%) et celles de l’appareil circulatoire (9%). Les maladies de l’appareil respiratoire ont constitué 8% du total, une proportion en hausse de 10% par rapport à 2019.