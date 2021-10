Genève : En 2020, le Covid a mis la culture à genoux

Les visites aux musées de la Ville ont reculé de plus d'un demi-million et le nombre de spectateurs au ciné a chuté d’un million entre 2019 et 2020.

Les chiffres dévoilés vendredi, par l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT) parlent d’eux-mêmes. En 2020, la pandémie du coronavirus a très lourdement impacté les activités culturelles, dans le canton de Genève.



Ainsi, dans les salles de cinéma, le nombre de spectateurs a chuté, passant de 1,3 million en 2019 à 0,4 million en 2020. Les visites dans les musées de la Ville, hormis le Conservatoire et les Jardins botaniques, ont aussi plongé, reculant de plus d'un demi-million en un an. La plus importante salle de concerts de musique classique du canton, le Victoria Hall, a également revu à la baisse sa programmation de manifestations, qui a été réduite à 81 en 2020 contre 188, l’année d’avant.



Enfin, dans les principaux théâtres genevois (Grand-Théâtre, Comédie de Genève, Théâtre de Carouge, Am Stram Gram et Théâtre des Marionnettes), la saison 2019/20 a enregistré une diminution des spectateurs de 27% par rapport à la précédente. Les données ne sont toutefois pas comparables directement, car la période couverte est différente, indique l’OCSTAT.