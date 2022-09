Genève : En 2020, le Covid deuxième cause de décès à Genève

En 2020, 4259 décès ont été recensés dans le canton de Genève. Selon l’office cantonal de la statistique, qui a communiqué à ce sujet ce lundi, «il s’agit d’un nombre record, supérieur de 27% à la moyenne des années 2015-2019 (3350 décès).» La pandémie de Covid explique bien sûr ce pic. Cette maladie a été «la cause principale» de 881 décès, soit 21% du total. Cette année-là, le coronavirus a donc été la deuxième cause de mortalité au bout du lac, derrière les cancers (22%), mais devant les maladies de l’appareil circulatoire (19%). Les personnes âgées de 70 ans ou plus ont représenté plus de 90% des décès.