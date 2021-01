Urgence climatique : En 2020, les catastrophes ont coûté plus de 210 milliards

Les ouragans et les feux de forêts ont été les catastrophes naturelles qui ont le plus pesé l’année dernière. Quelque 8200 personnes ont perdu la vie dans le monde.

En Californie, la superficie brûlée a été plus de quatre fois plus élevée que la moyenne des années 2015 à 2019, en faisant 47 victimes (photo prétexte).

Les catastrophes naturelles ont causé en 2020 davantage de pertes que l’année précédente à cause d’une saison d’ouragans particulièrement intense et d’importants incendies de forêt, explique jeudi le géant allemand de la réassurance Munich Re.

Sur ce total, le montant assuré s’est élevé à 82 milliards de dollars (57 milliards en 2019), autrement dit la part non assurée des sinistres naturels en 2020 était d’environ 60%. Ces catastrophes ont également fait l’an dernier quelque 8200 morts dans le monde. Sur les dix sinistres les plus coûteux, six se sont produits aux États-Unis.