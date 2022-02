Enquête : En 2020, les Suisses étaient encore très satisfaits de leur vie

Si le niveau de vie général et la satisfaction dans la vie sont restés élevés en Suisse, le taux de pauvreté s’est lui stabilisé à un haut niveau.

La pandémie a influencé le taux de satisfaction des gens. AFP

En 2020, le niveau de vie général et la satisfaction dans la vie en Suisse sont restés très élevés par rapport aux autres pays européens. C’est ce que montre l’enquête 2020 sur les revenus et les conditions de vie (SILC) de l’Office fédéral de la statistique (OFS), parue ce jeudi. Ses résultats dévoilent «la situation telle qu’elle se présentait avant et au début de la pandémie de Covid-19», précise l’OFS.

L’Office fédéral explique que le niveau de vie général «est estimé à partir du revenu disponible équivalent médian, après correction des différences de niveaux de prix entre les pays» et ces résultats montrent que la Suisse affiche un niveau de vie supérieur à celui des pays voisins et de la plupart des pays de l’Union européenne, et ce malgré un niveau de prix élevé.

Niveau de vie en Suisse et en Europe en 2020. OFS 2022

Les données de la SILC démontrent aussi que «la satisfaction dans la vie est élevée en Suisse. Au premier semestre 2020, 40,4% de la population de 16 ans ou plus se sont déclarés très satisfaits de leur vie actuelle (contre 39% en 2014)».

S’appuyant sur de premières évaluations expérimentales, l’OFS souligne toutefois que la satisfaction dans la vie «a légèrement diminué durant la pandémie: au premier semestre 2021, seuls 36,6% de la population en Suisse étaient très satisfaits de leur vie actuelle».

À noter encore qu’en 2020, «8,5% de la population suisse vivait dans la pauvreté en termes de revenus (ceux de 2019), soit 720’000 personnes». Un taux similaire à celui de l‘année précédente (8,7%).

Évolution du taux de pauvreté, population totale et actifs occupés. OFS 2022

Chez les personnes actives occupées, le taux de pauvreté est également resté stable à 4,2% – cela représente 158’000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté tout en ayant une activité rémunérée.

Comme les années précédentes, certaines catégories de la population étaient le plus souvent touchées par la pauvreté et rencontraient des difficultés financières: «ce sont les personnes de nationalité étrangère, les personnes vivant dans des ménages monoparentaux, les personnes sans formation postobligatoire et celles vivant dans des ménages ne participant pas au marché du travail», liste l’OFS.

Seuil de pauvreté «Le seuil de pauvreté se base sur les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et se situait à 2279 francs par mois en moyenne pour une personne seule et à 3963 francs par mois pour deux adultes et deux enfants» explique l’OFS.