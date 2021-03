Suisse : En 2020, un nombre record de plaintes contre les télés et radios

Près de 1200 réclamations ont été enregistrées l’an dernier, contre 636 en 2019. Seuls 5 cas de «violations du droit» ont finalement été répertoriés.

La méfiance vis-à-vis du traitement médiatique de la pandémie de Covid-19 s’est fait ressentir dans le nombre de réclamations et de plaintes qui ont été déposées en 2020, à l’encontre des radios et télévisions du pays. L’Autorité indépendante d’examen des plaintes (AIEP) a indiqué mardi, dans un communiqué, avoir reçu 43 plaintes l’an dernier. Le bilan est encore plus marqué lorsqu’il s’agit des réclamations auprès des organes de médiation (l’étape qui précède la plainte auprès de l’AIEP): leur nombre a quasiment doublé (1194 en 2020, 636 en 2019).