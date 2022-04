Berne : En 2021, 630 cas de racisme ont été signalés

La plupart des discriminations raciales se produisent sur le lieu de travail et dans le domaine de l’éducation selon le rapport sur le racisme de la Confédération.

En 2021, les membres du Réseau de centres de conseil pour les victimes du racisme ont recensé 630 cas de discrimination raciale. La majeure partie de ces incidents sont survenus sur le lieu de travail et dans le secteur de la formation, le plus souvent sous forme d’insultes et d’inégalités de traitement. La xénophobie et le racisme anti-Noirs restent les motifs de discrimination les plus fréquemment cités. On dénombre 218 cas pour le premier et 207 pour le second. Suit le racisme anti-Musulmans. Le rapport 2021 fait aussi état d’un nombre particulièrement important de cas d’hostilité à l’égard des Asiatiques.