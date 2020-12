Crise sanitaire : En 2021, en aura-t-on fini avec le coronavirus?

L’année 2020 a été totalement chamboulée par la pandémie. Que peut-on envisager pour l’an prochain? On ne devrait pas pouvoir reprendre «une vie normale» avant l’automne 2021.

Sputnik via AFP

Les masques et autres gestes protecteurs vont rester de mise pendant une longue période de transition, le temps d’atteindre un niveau de couverture vaccinale suffisant.

Après une année assombrie par l’irruption de la pandémie de Covid-19, 2021 sera-t-elle celle de la fin des restrictions et des désastres économiques qui vont avec? Pourra-t-on enfin serrer dans nos bras nos grands-parents sans crainte de les contaminer?

Risque-t-on de nouvelles vagues?

Les spécialistes n’écartent pas cette possibilité alors qu’une deuxième vague a déjà touché l’Europe, que les Etats-Unis ont enregistré leur 3e rebond épidémique et que Hong Kong est confrontée à une 4e vague. «Plusieurs vagues successives» de recrudescence «durant la fin de l’hiver et le printemps 2021» sont envisageables, selon le Conseil scientifique français pour le Covid-19, qui guide le gouvernement.

«La question de savoir si des vagues supplémentaires se produiront au cours de l’année à venir dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont les changements saisonniers des modes de contact, ou la façon dont la maladie est gérée par une combinaison de prise de distance sociale et de vaccins», indique à l’AFP le Dr Flavio Toxvaerd, maître de conférences à la Faculté d’économie de l’Université de Cambridge, spécialisé dans les maladies infectieuses.

«Tester, tracer, isoler»

Analyser l’impact et la chronologie des différentes mesures appliquées par les pays permet d’avoir une vision plus fine, dans l’espoir d’éviter la plus lourde des restrictions, le confinement.