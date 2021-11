Suisse : En 2021, la hausse des prix de l’immobilier a battu des records

Selon la plateforme RealAdvisor, les prix des appartements ont augmenté de 5,2% au cours des neuf premiers mois de l’année, et ceux des villas de 6,2%. Mais la situation se stabilise.

Les prix de l’immobilier résidentiel suisse ont connu en 2021 une hausse des prix parmi les plus fortes de ces dernières années. Au cours des neuf premiers mois, cette hausse a atteint 5,2% pour les appartements en PPE et 6,2% pour les villas, rapporte RealAdvisor dans son baromètre trimestriel. Selon la plateforme d’estimation immobilière, si l’augmentation a ralenti au troisième trimestre, pour se stabiliser à 1% (moyenne suisse), la tendance n’en reste pas moins à la hausse.

Pour les appartements en PPE, c’est dans les grandes villes que la hausse a été la plus marquée au cours des neuf premiers mois, comme à La usanne (+5,1%), Z urich (+5,7%) et G enève (+6,2%). Au troisième trimestre, le marché s’est en revanche contracté. Seule la région genevoise a connu encore une hausse marquée (+1,5%), devant Schaffhouse (+1,2%) et Zoug (+0,9%). La hausse des prix pour les m aisons individuelles a, elle, continué à dépasser 1% dans la plupart des agglomérations au troisième trimestre, avec Schaffhouse (+2,3%) et à Genève (+1,8%) en tête.