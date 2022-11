Agriculture : En 2021, la météo a eu un impact négatif sur la protection des eaux

Par contre, une légère ombre au tableau concernant l’année 2021 spécifiquement. Et ce n’est pas une question politique ou financière, mais purement météorologique. «Les fortes précipitations ont favorisé la prolifération de maladies par exemple en viticulture mais aussi dans l’arboriculture ou encore dans la culture de pommes de terre. Afin de protéger et sauver certaines récoltes, les agricultrices et agriculteurs ont dû faire plus de traitements», écrit l’Ofag.