Poutine : En 2021, la Russie a «fermement» défendu ses intérêts

Lors de ses vœux pour le Nouvel-An, le président russe Vladimir Poutine a affirmé avoir protégé d’une main ferme les intérêts de la Russie au cours de cette année marquée par un regain de tensions avec les États-Unis.

«Nous avons défendu fermement et constamment nos intérêts nationaux, la sécurité de notre pays et de nos citoyens», a déclaré vendredi à ses concitoyens M. Poutine dans sa traditionnelle allocution télévisée retransmise chaque 31 décembre à minuit en Russie. Ce pays s’étale sur 11 fuseaux horaires et les provinces les plus orientales ont déjà célébré l’entrée dans la nouvelle année, bien avant la région de Moscou.