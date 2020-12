Suisse : En 2021, le Brexit pourrait échauffer les esprits

Alors que 2020 devrait rester dans les annales comme une année perdue pour les relations entre la Suisse et l’Union européenne, des jalons importants seront posés l’an prochain.

En 2021, on devrait savoir si et à quelles conditions un accord-cadre institutionnel sera conclu. Ce n’est qu’à la mi-novembre que le Conseil fédéral a annoncé qu’il s’était déterminé sur les trois points ouverts dans l’accord-cadre, les mesures d’accompagnement, les aides d’Etat et la directive sur la citoyenneté européenne, qui élargit l’accès aux prestations sociales. Aucun détail n’a été donné sur la position elle-même.