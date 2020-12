Coronavirus : En 2021, le tourisme suisse sera local et numérique

Les acteurs suisses du tourisme ont des raisons d’espérer après la crise, s’ils misent sur des offres locales et digitales.

Après une année 2020 particulièrement rude pour le tourisme suisse, 2021 offre des raisons d’espérer, si les acteurs de la filière misent davantage sur le numérique et sur un développement des offres locales.

«2021 sera une année de transition, avec tout d’abord la digestion des effets de la crise sanitaire», résume auprès d’AWP Nicolas Délétroz, professeur à l’Institut Tourisme de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale en Valais. «Par la force des choses, il y aura un tourisme local plus fort. La pandémie a permis à certains Suisses de remettre leur pays sur la carte de leurs potentielles destinations touristiques».

Mais dans un petit pays comme la Suisse, où un Genevois peut aller à la journée visiter St-Gall sans débourser un franc d’hôtel, encore faut-il proposer de quoi l’attirer, à un tarif qui ne s’avère pas rédhibitoire. Cette diversification peut passer par «des hébergements plus abordables, mais aussi des produits touristiques qui impliquent et intéressent davantage la population locale, par exemple les offres liées à l’agritourisme et à la valorisation des produits du terroir».