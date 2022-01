Applications de rencontre - En 2021, les célibataires ont morflé (mais ils ne perdent pas espoir)

Avec un accès restreint aux bars, boîtes et restaurants, 2021 semble avoir été une année noire pour bon nombre de célibataires. Selon une étude réalisée par l’application de rencontre Happn sur un panel d’utilisateurs français en novembre dernier, une personne sur deux déclarait au début de l’année passée vouloir s’engager dans une relation durable. Le bilan à la fin 2021? Décevant pour 57% des personnes interrogées. 61% d’entre elles révèlent, par ailleurs, avoir souffert de solitude et six personnes sur dix regrettent de ne pas avoir pu rencontrer leur crush IRL (in real life).