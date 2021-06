Top 10 des destinations Uber - En 2021, les centres de vaccination ont remplacé les boîtes de nuit

Les lieux de fête ont été remplacés par… les hôpitaux et les centres de vaccination. C’est ce que révèle un communiqué de l’application Uber datant de ce mardi et qui établit un classement des lieux les plus demandés entre le 1er avril et le 17 mai. Alors que les lieux festifs et de loisirs dominaient à la même période de 2019, les lieux emblématiques de la période pandémique les ont remplacés cette année.