Aviation en 2021 : Les équipages de Cathay Pacific ont passé l’équivalent de 200 ans en quarantaine

Le personnel navigant de la compagnie aérienne a été mis à rude épreuve l'année passée en raison des règles draconiennes en vigueur à Hongkong.

«Du jamais-vu»

«Ce que vous avez vécu au cours des deux dernières années relève du jamais-vu», a-t-il dit. «Collectivement, notre équipage a passé plus de 62'000 nuits dans des hôtels de quarantaine en 2021, et plus de 1000 d’entre vous ont dépassé les 11'000 nuits à Penny’s Bay», a-t-il ajouté, en référence au camp de quarantaine du gouvernement de Hongkong.

Enquête

Strictes quarantaines

Hongkong, à l’instar de la Chine continentale, pratique une stratégie «zéro Covid», consistant en une longue quarantaine pour toute personne entrant sur son territoire et une politique draconienne d’isolement des malades et de leurs contacts. La plupart des voyageurs arrivés de l’étranger sont actuellement soumis à une quarantaine d’au moins 21 jours, la période d’isolement la plus longue du monde. S’ils sont soumis à des règles moins strictes, les pilotes et le personnel navigant doivent quand même effectuer une quarantaine à l’hôtel ou à domicile lorsqu’ils reviennent de l’étranger.