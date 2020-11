C’est la rencontre entre le Japon et le Danemark, ou plus largement, la Scandinavie. Deux styles a priori plutôt éloignés qui puisent pourtant leur inspiration dans les mêmes bases et misent sur la durabilité.

Le minimalisme

Au cœur du Japandi, on trouve des meubles aux lignes épurées, dans des gammes de couleurs neutres. Pas besoin de changer tout son intérieur, il suffit de désengorger les pièces et éventuellement de mettre un coup de peinture sur une commode.

Unsplash Bench Accounting

Le bois

Ce matériau noble est indissociable de la tendance Japandi. Que ce soit dans l’Empire du Soleil levant ou dans les pays scandinaves, le bois est omniprésent. On lui préférera des éléments en bois massif que du contreplaqué. Le mobilier se doit d’être durable.

Pexels Burst

L’ambiance «cocon»

Dans la philosophie «hygge» scandinave, son chez-soi est un sanctuaire, un havre de paix dans lequel on se sent bien. Au Japon, c’est la sensation de zen qui est privilégiée. Dans les deux cas, on retrouve ce besoin de confort, d’apaisement. On choisira alors des éléments qui invitent à la détente, en misant sur le minimalisme et le bois.

Pexels Maksim Goncharenok

La nature

En plus du bois, on mise beaucoup sur les plantes pour faire entrer la nature dans son intérieur. De belles plantes vertes, des fleurs séchées… On n’hésite pas à peindre un mur dans ces tons-là pour renforcer cet esprit nature.

Pexels Cotton Bro

La complémentarité

Si la tendance asiatique joue beaucoup sur l’élégance, son pendant scandinave lui préférera le rustique. La magie du Japandi, c’est que les deux styles se complètent. Une bonne nouvelle pour la planète, puisque plutôt que de remplacer certains meubles, on les change juste de pièce pour les accorder avec d’autres éléments.