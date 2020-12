Selon les recherches sur Pinterest, l’an prochain, on optera soit pour un maquillage plutôt léger qui met l’accent sur le skincare, soit pour une version très colorée et artistique.

Après une année 2020 compliquée, il est temps de se tourner vers 2021 et ses tendances. Et l’année écoulée a grandement influencé nos futurs choix de maquillage: si on a perdu l’habitude de se faire une routine classique, les moments où on a pu sortir pour faire autre chose que ses courses, on a osé la couleur.

C’est ce qui nous attend: des looks très nude, ou l’extrême inverse, à en croire les recherches des internautes sur Pinterest. En clair, tout ou rien.

Minimalisme

Selon la plateforme, les images qui répondent à la «peau naturellement éclatante» ont explosé. On optera donc pour une routine skincare qui fait du bien et qui donne un teint glowy sans devoir abuser du fond de teint. Certains misent même sur le «skip-care», un trend venu de Corée du Sud, qui consiste à limiter drastiquement le nombre de produits utilisés. Une bonne hydratation et une BB crème seront les alliées des adeptes du nude, comme Margot Robbie.

Les termes «maquillage naturel de tous les jours» aussi ont connu un vif succès: cette recherche a augmenté de 180% selon Pinterest.

Les internautes ont aussi cherché des idées de coiffures pratiques et confortables, loin des chignons composés de dizaines d’accessoires et d’une tonne de laque pour faire tenir l’ensemble. Ce sont les tresses qui ont été plébiscitées, et qui seront toujours particulièrement tendance en 2021.

Maximalisme

Les adeptes du make-up bien marqué auront l’embarras du choix. L’une des tendances qui se dessine consiste à s’occuper aussi de son sourcil, en en faisant davantage que le classique brow lift + coup de crayon. Les recherches pour la coloration ont augmenté. Mais c’est la décoloration du sourcil qui rafle la mise: +160% de clics. On recommandera vivement un rendez-vous dans un institut.

Port du masque oblige, c’est surtout sur la partie visible que les recherches se sont concentrées. Pour compenser l’impossibilité de faire un make-up sur l’ensemble du visage, ce sont les yeux qui ont attiré tous les regards sur la plateforme. Ainsi, les eye-liners colorés, dans des tons néon, ont été plus nombreux. Mais c’est carrément les looks artistiques qui ont pris l’ascenseur, comme le «maquillage papillon», dont les recherches ont été multipliées par six.