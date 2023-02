Logement : En 2021, plus d’un tiers des ménages suisses étaient propriétaires

Les dernières données de l’OFS montrent qu’en 2021, 1,4 million de ménages privés étaient propriétaires de leur logement et que 2,4 millions le louaient.

La moitié des ménages propriétaires possédaient une maison individuelle (image d’illustration). Getty Images

«En 2021, 1,4 million de ménages, soit 36% des ménages privés suisses, étaient propriétaires de leur logement», révèle l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué de presse publié ce jeudi. Plus de la moitié d’entre eux – soit 730’000 ménages – possédaient une maison individuelle et près d’un tiers (450’000) était des ménages seniors, composés de personnes âgées de 65 ans ou plus. Il y a deux ans, «2,4 millions de ménages louaient leur logement», précise encore l’OFS.

Des différences de loyers mensuels ont été observées entre les logements neufs et plus anciens. «Un quatre-pièces neuf coûtait en moyenne 2112 francs. En comparaison, les nouveaux contrats de bail des quatre-pièces plus anciens (deux ans ou plus) se concluaient en moyenne 1700 francs, c’est-à-dire 20% de moins», illustre l’OFS qui précise que plus les durées de location sont longues, plus les loyers sont bas.

Des différences de chauffage

Les données de l’OFS mettent en lumière d’autres différences entre les logements des locataires et ceux des propriétaires et notamment en ce qui concerne le chauffage. Ceux des locataires «sont plus souvent (71%) chauffés aux énergies fossiles (mazout et gaz) que ceux des propriétaires (59%)», dévoile l’OFS. Une différence qui «s’explique en partie par le fait que les locataires habitent plus fréquemment dans de grands bâtiments, eux-mêmes souvent équipés de chaudières à mazout ou à gaz».

À l’inverse, les ménages propriétaires sont par contre deux fois plus nombreux à être équipés de pompes à chaleur que les locataires (22% contre 11%).

Près de la moitié des logements loués aux mains de particuliers L’OFS note qu’en 2022, «près de la moitié des logements loués (47%) étaient la propriété de particuliers». Mais des différences existent entre les cantons: «la part des logements loués appartenant à des particuliers était de loin la plus faible dans le canton de Genève (27%). Elle était nettement plus élevée dans les cantons du Valais et du Tessin (tous deux 69%)», détaille-t-il.