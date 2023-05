En 2021, près de trois quarts des Suisses se sentaient heureux

En effet, les données dévoilent que «8,4% des personnes appartenant à la classe de revenu la plus basse (20% inférieurs à la moyenne) ont estimé que leur santé était mauvaise, voire très mauvaise». Ils n’étaient que «1,2% des personnes de la classe de revenu la plus élevée (20% supérieurs à la moyenne)».

Si l’état de santé auto-évalué peut être influencé par les impressions et les opinions d’autrui, il s’agit avant tout d’une «évaluation subjective de sa propre santé», rappelle l’OFS. Il fait référence à la santé en général et non à l’état de santé actuel des individus.

Mais d’autres facteurs, tels que le niveau de formation et l’âge, entrent encore en ligne de compte. En effet, «les personnes de 50 ans ou plus ayant uniquement achevé l’école obligatoire étaient deux fois plus nombreuses à estimer que leur santé était mauvaise ou très mauvaise (12,1%) que celles ayant un titre du degré secondaire II comme plus haute formation achevée (5,9%). Par rapport aux diplômés d’une formation du degré tertiaire (3,2%), les personnes ayant uniquement terminé l’école obligatoire étaient presque quatre fois plus touchées», note l’OFS.