Agression en plein Paris : «En 2021, se faire frapper avec son bébé malade»

Victime d'une violente agression par un voisin, une Parisienne qui rentrait de l'hôpital avec son nouveau-né a suscité l'émotion dans une publication Instagram. Le gouvernement a réagi.

«Nous sommes en 2021. Mardi 10 février, je me suis fait agresser par un voisin en revenant de l’hôpital avec mon bébé», introduit Amélie Challéat, une Parisienne qui a pris la plume sur Instagam pour raconter une soirée cauchemar. À l'origine de cette violence, un anecdotique différend concernant une place de stationnement.

Alors qu'elle revenait de l'hôpital avec son bébé «né extrême prématurée, fragile, qui a besoin d’examens réguliers et ne peut pas rester dans le froid», la jeune femme a pris la liberté de brièvement stationner devant l'entrée de l'immeuble. Sorti pour lui faire réflexion, un homme, son agresseur, est entré dans une colère noire aboutissant à une violente escalade.

«Je lui ai dit de nous laisser tranquille, qu’on en avait que pour quelques minutes, qu’on revenait de l’hôpital, que j’avais appris la mort de ma mère la veille. Cet homme a voulu m’empêcher de rentrer chez moi avec mon bébé et m’a frappé au visage. Il m'a envoyé son poing, de toutes ses forces, au visage alors que je tenais la poussette de mon bébé. Je suis tombée par terre et j’ai perdu connaissance un bref instant», détaille-t-elle tout en précisant le profil de l'agresseur présumé, «un homme âgé, blanc, propriétaire et riche».