Démographie : En 2021, un Suisse sur dix vivait à l’étranger

L’an dernier, 788’000 ressortissants suisses résidaient hors du pays. Et 75% d’entre eux possèdent plusieurs nationalités.

En 2021, plus d’un Suisse sur dix vivait à l’étranger. 788’000 ressortissants suisses étaient en effet inscrit auprès d’une représentation compétente suisse à l’étranger. Cela représente une hausse de 1,5% par rapport à 2020 – un accroissement «assez proche de celui enregistré en 2019 (+1,4%)», annonce ce jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

«Par rapport à 2020, les effectifs ont augmenté en Europe (+2,2%), en Asie (+ 0,7%), en Océanie (+ 0,6%) et en Amérique (+ 0,2%), alors qu’ils ont diminué en Afrique (– 0,6%)», détaille l’OFS dans son communiqué de presse. La majeure partie des Suisses de l’étranger vivent sur le continent européen (501’600 personnes soit 64% des Suisses de l’étranger).

«La plus grande communauté réside en France (203’900). Viennent ensuite l’Allemagne (96’600), l’Italie (50’500), le Royaume-Uni (38’900), ainsi que l’Espagne (25’100)», relève l’OFS. Dans tous ces pays, le nombre de ressortissants suisses a augmenté par rapport à 2020.

Le Portugal ne compte qu’un petit nombre de ressortissants suisses (5400) «mais l’accroissement enregistré en 2021 était l’un des plus élevés parmi les pays européens (+14,1%)».

Les Suisses de l’étranger restant, soit 286’300 personnes, sont établis sur les autres continents: «23% en Amérique, 6,8% en Asie, 4,2% en Océanie et 2,4% en Afrique», liste l’OFS. Les plus grandes communautés hors Europe se trouvent aux États-Unis (81’800 personnes), au Canada (40’800), en Australie (25’800) et en Israël (22’100).