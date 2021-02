Pour Thomas Lüthi, c’est une nouvelle aventure qui commence, après les deux saisons – la seconde, très difficile – passées dans le team allemand Intact: «Je ne veux pas chiffrer en places et en rangs mon but 2021; je ne veux qu’une chose: me battre à nouveau en permanence à chaque course. L’équipe est pleine de qualité, l’état d’esprit est excellent», explique le Bernois.