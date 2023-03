En 2022, 1171 personnes ont changé de sexe auprès de l’état civil

L’OFS note qu’à la fin de l’année 2022, «1171 changements de sexe ont été enregistrés auprès des offices d’état civil suisses: 616 concernaient des hommes devenant des femmes (53%) et 555 des femmes devenant des hommes (47%)». Pour rappel, conformément au principe de binarité des sexes inscrit dans la loi suisse, le choix reste limité aux catégories «masculin» et «féminin».

Parmi les personnes qui ont changé de sexe en 2022, «les personnes âgées de 15 à 24 ans ont été les plus nombreuses (622, soit 53% de tous les changements de sexe enregistrés)», poursuit l’OFS. Suivent la classe d’âge des 25-29 ans et celle des 30-34 ans (respectivement 196 et 96). «On dénombrait également 39 personnes de moins de 15 ans ayant changé de sexe», ajoute l’OFS qui révèle que «chez les moins de 15 ans et les 15 à 19 ans, les femmes sont plus nombreuses à changer de sexe à l’état civil, alors que ce sont les hommes dans toutes les autres classes d’âge».