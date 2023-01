Suisse : En 2022, 96 armes militaires ont été perdues

L’armée explique continuer à «sensibiliser les militaires, de manière systématique, au maniement des armes, dans le but de réduire le nombre d’armes perdues». Elle a publié des flyers et fait inscrire une note à ce propos dans le livret de service. De plus, lors des écoles de recrues et des cours de répétition, «les commandants de troupes sont tenus d’aborder la question de la prévention de la perte d’armes», conclut-elle.