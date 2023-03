En 2022, chaque Suisse a mangé en moyenne 22,9 kg de fromage

La consommation de fromages suisses et étrangers est restée élevée et stable.

En 2022, les Suisses ont mangé 204’000 tonnes de fromage suisses et étrangers. C’est presque la même quantité qu’ en 2021 . L’année dernière, «les personnes résidentes en Suisse ont consommé chacune en moyenne 22,9 kilos de fromage», précisent les Producteurs Suisses de Lait PSL, USP Agristat, TSM Fiduciaire Sàrl et Switzerland Cheese Marketing, dans un communiqué de presse commun paru ce mercredi.

Les données montrent qu’entre 2007 et 2022, «la demande en fromage frais et en séré a augmenté» en Suisse (voir tableau ci-dessous). En 2022, la consommation de ces produits s’est ainsi élevée en moyenne à 8,46 kg par personne, dont 3,3 kg de mozzarella.

Dans la catégorie des fromages à pâte dure, la consommation de Gruyère AOP et de fromage d’Alpage a atteint 3,79 kg par habitant en 2022. Et en quinze ans, les Suisses ont consommé de plus en plus de fromages au lait de brebis, de chèvre et de bufflonne – 130 grammes en 2007 et 200 grammes en 2022, soit une hausse de 54%.