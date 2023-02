Finance : En 2022, l’app de paiements Twint a battu tous ses records

L’application fait de plus en plus partie du quotidien des Suisses. Twint fait même désormais partie des dix marques suisses les plus populaires.

Les paiements dans le commerce sont plus nombreux que les échanges d’argent entre particuliers. 20min/Taddeo Cerletti

La barre des 5 millions d’utilisateurs actifs a été franchie en début d’année par Twint, l’application de paiement qui s’est imposée en Suisse, annonce-t-elle mardi. Un autre record a été battu: en 2022, ce sont 386 millions de transactions qui ont été effectuées, soit «un nombre plus important que durant toutes les années cumulées depuis le lancement de l’app».

Selon un sondage, 98% des personnes de plus de 16 ans en Suisse savent ce qu’est Twint quand on leur pose la question. De plus, l’app fait désormais partie du top-10 des marques favorites des Suisses. Et si elle a facilité les échanges d’argent entre particuliers, c’est bel et bien avec les transactions commerciales que l’app fait son beurre. Deux tiers de toutes les transactions sont faites dans le commerce physique ou en ligne et seul un tiers représente les échanges entre particuliers.

Twint se vante aussi d’avoir fait économiser de l’argent aux Suisses grâce à de nouvelles offres. Par exemple, par endroits, il est possible de payer son parking avec l’application. On paie au début comme si on mettait des pièces dans l’horodateur, sauf qu’on peut récupérer le solde si on quitte sa place plus tôt que prévu. «En 2022, les utilisatrices et utilisateurs de l’app ont ainsi économisé près de 5,7 millions de francs suisses», calcule Twint.

