E-mobilité – «En 2022, le nombre de stations-services à hydrogène doublera»

Le 24 novembre 2021, la neuvième et plus récente station-service à hydrogène a été inaugurée à Müntschemier, dans le Seeland bernois. Elle appartient au grand distributeur suisse de légumes Schwab-Guillod.

Pour briser ce cercle vicieux, sept entreprises ont fondé en 2018 l’association Mobilité H 2 Suisse. Celle-ci s’est rapidement développée et compte actuellement 21 membres, dont Coop, Migros, Galliker ou Socar.

Elle s’est donné pour mission de promouvoir la construction de stations-services à hydrogène. Afin de les rendre attractives aux yeux des exploitants, les membres veillent à avoir une flotte de camions à hydrogène. «Neuf stations-services sont aujourd’hui en service, et ce nombre va doubler en 2022», déclare Jörg Ackermann, président de cette association de promotion.