La Poste - Le prix du courrier va augmenter, une première depuis dix-huit ans

Berne : En 2022, l’envoi du courrier coûtera plus cher

Inchangé depuis 18 ans, le prix des lettres augmentera dès le 1er janvier 2022 et passera à 90 centimes pour le courrier B et à 1,10 fr. pour le courrier A.

Au premier semestre 2021, le bénéfice consolidé de la Poste se monte à 247 millions de francs. L’amélioration du résultat s’explique principalement par la croissance du volume des colis. Le géant jaune annonce qu’il n’augmentera pas le prix d’envoi des colis afin de soutenir les entreprises suisses durant cette période de difficultés économiques. Par contre, le prix des lettres prend l’ascenseur. En accord avec le Surveillant des prix, la Poste augmentera le prix des lettres du Courrier A de 10 centimes et celui des lettres du Courrier B de 5 centimes à partir de janvier 2022. Il s’agira de la première augmentation du prix des lettres depuis 18 ans.

Ces mesures tarifaires annoncées comme «modérées» dans un communiqué de presse constituent l’une des quatre orientations de la nouvelle stratégie de la Poste, progressivement déployée depuis le début de l’année. Les trois autres orientations stratégiques – mesures de gain d’efficience, investissements et croissance ciblée – sont également mises en œuvre depuis le début du second semestre. Avec cette nouvelle stratégie, la Poste entend garantir son service public sur le long terme et en toute autonomie financière.