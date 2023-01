Aviation

: En 2022, les affaires ont bel et bien repris pour Genève Aéroport

Après une année 2021 fortement impactée par le Covid, Genève Aéroport a retrouvé des couleurs en 2022. Plus de quatorze millions (14'085’280) de passagers ont transité par Cointrin. Dans un communiqué publié lundi, l’aéroport parle d’une augmentation de 137,8% par rapport à l’année précédente. Cela reste tout de même 21,4% de moins qu’en 2019. L’Aile Est, destinée aux vols long-courriers et vols non-Schengen, a vu défiler pas moins de 4 millions de personnes pour sa première année complète d’exploitation. Une «sortie de crise et une entrée dans une phase de stabilisation» pour la plateforme aéroportuaire.

163’168 avions ont atterri et décollé sur la piste de Cointrin. C’est 64,4% de plus qu’en 2021 mais 12,3% de moins qu’en 2019. Parmi les compagnies les plus représentées: EasyJet (49,6%), Swiss (11,5%) et British Airways (4,7%). Selon le communiqué, plusieurs compagnies aériennes ont privilégié en 2022 des avions de dernière génération et contribué ainsi à limiter les émissions sonores. Ces avions, moins bruyants et moins gourmands en kérosène (parmi lesquels les A-220, A 320neo, A350 ou Boeing 787), ont représenté 24,95% des mouvements d’avions de lignes et charters. Une légère augmentation d’environ 2% par rapport à 2021.