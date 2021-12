Suisse : En 2022, les animaux seront mieux protégés lors de l’abattage

L’OSAV a adapté l’ordonnance sur la protection des animaux. Objectif: «limiter autant que possible leurs souffrances» lors de l’abattage.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a annoncé ce lundi avoir totalement révisé son ordonnance sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAB). L’objectif est «d’abattre les animaux en limitant autant que possible leurs souffrances», explique l’OSAV dans un communiqué.

Parmi elles, il y aura, «pour la première fois, des exigences relatives à l’abattage des poissons et des décapodes [ndlr: des crustacés ayant cinq paires de grandes pattes] marcheurs dans les exploitations aquacoles, les entreprises commerciales et les établissements de restauration» explique l’OSAV.

Méthodes d’étourdissement modifiées

«La réglementation concernant l’étourdissement au gaz des poules et des dindes est aussi nouvelle», poursuit l’Office fédéral. Alors que jusqu’à maintenant les abattoirs font usage de CO₂, la révision permettra «d’utiliser à l’avenir des mélanges gazeux occasionnant moins de souffrances». À noter qu’«un délai transitoire d’un an est prévu pour l’instauration de la documentation concernant l’étourdissement des porcs au CO₂».

L’OSAV a encore prévu de nombreuses adaptations. «Il s’agit d’exigences plus précises concernant l’étourdissement électrique et l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement. Des adaptations concernent enfin les points d’application des pistolets à tige perforante et des pinces d’étourdissement électrique, ainsi que le laps de temps entre l’étourdissement et la saignée chez les petits ruminants».