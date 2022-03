Ville de Genève : En 2022, les élèves pourront à nouveau fêter la fin de l’école

Cet été, la Ville de Genève organisera à nouveau les promotions aux Bastions, pour célébrer le début des vacances.

Après une annulation en 2020 et une décentralisation en 2021, la Fête des écoles de la Ville retrouvera son format habituel cette année. Le mercredi 29 juin, une partie des élèves aura le bonheur de pouvoir fêter la fin des classes au parc des Bastions, autour de manèges et d’animations. Les festivités débuteront le matin pour les classes de 1P et 2P. Elles seront acheminées au centre-ville par bus et pourront fêter jusqu’à 11h33. L’après-midi, ce sera au tour des 3P et 4P de profiter de la manifestation. Les élèves rallieront les Bastions via les Rues-Basses, en cortège emmené par les officiels. Ils pourront investir le parc jusqu’à 17h30.