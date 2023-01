Pauvreté : En 2022, les épiceries Caritas enregistrent un «triste record»

Les épiceries de Caritas ont enregistré un chiffre d’affaires record de 16,1 millions de francs, en 2022. L’inflation et une hausse du nombre de réfugiés en sont les principales causes.

L’année dernière, les personnes en situation de pauvreté ont effectué 1,06 million d’achats ( voir encadré) dans les différentes épiceries de l’organisation, c’est 33% de plus qu’en 2021. Caritas invoque deux raisons principales pour expliquer cette hausse de la demande: «D’une part, l’inflation se fait sentir. Depuis l’été dernier, les Épiceries Caritas constatent une forte hausse du nombre de personnes qui ne peuvent plus se permettre de faire leurs courses dans les supermarchés ordinaires. D’autre part, il y a nettement plus de réfugiés qui font usage de cette offre depuis le début de la guerre en Ukraine».